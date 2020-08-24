

Чай с полонием становится визитной карточкой Кремля

24.08.2020 11:42



Дмитрий Беляев



Мы уже давно привыкли, что весь мир старается от нас отгородиться. Мы даже перестали реагировать на выпадки западных политиков. Пусть они кричат что хотят, мы ведем свою, «суверенную» внешнюю политику во благо нашей державы. Мы привыкли настолько, что даже не интересуемся причинами происходящего, ведь мы всегда правы – мы единственная страна, которая желает добра всему остальному миру, только эти проклятые «западные ястребы» нам не дают покоя. Мы даже достигли такого уровня, что наша с вами страна – Россия – как и подобает любой развитой стране, наконец заимела собственную «визитную карточку». Только вот почему-то эта наша «визитка» слишком уж ядовито-черного цвета. У наших врагов «визитками» являются достижения в науке, уровень демократии и развитость в стране, высокий уровень жизни. В отличие от них «визитной карточки» России является «угощение особенным чаем». Думаю, поняли, о чем пойдет речь – да, именно о традиции «чаепития с полонием».



20 августа Российский оппозиционный лидер, политический и общественный деятель, создатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный, летевший из Томска в Москву, в самолёте потерял сознание и был госпитализирован в Омскую городскую больницу. Как выясняется, он выпил стакан чая в аэропорту Томска. Хотя, пока нет подтверждённого диагноза, ни у кого нет сомнения в том, что он был отравлен. Об этом свидетельствует хотя бы то, что происходило после госпитализации Навального в Омской больнице. Больница сразу же заполнилась никому неизвестными людьми, с каменными выражениями на лицах, больницу, практически оцепили и превратили в неприступную крепость. Даже жена Навального в течение нескольких часов не могла пробраться к мужу. От неё требовали справки, что она в действительности жена Навального, а штампа в паспорте оказалось недостаточно(?!). Главный врач Омской больницы Александр Мураховский сразу стал отрицать отравление и утверждал, что Навального нельзя транспортировать. К тому же, Мураховский высказал крылатую фразу - "наши врачи не хуже чем европейские". Хочется в это верить, однако наши чиновники, политики, олигархи и бизнесмены лечатся в Европе и в Америке, и никогда не слышал, чтобы они рвались лечиться в Омск.



Надо отметить, что нет доверия к нашей системе здравоохранения потому, что она воспринимается как неотъемлемая часть правительства, которое всегда действует только в собственных интересах, а не на благо пациентов. Только благодаря активности общественности, было получено разрешение на вывоз Навального и только на третий день смогли его переправить в Германию, потеряв драгоценное время. Можно предположить, что в больнице намерено тянули время, ведь чем больше времени пройдёт, тем труднее обнаружить отравляющее вещество в организме. Надеемся, что у Алексея всё будет хорошо и он здоровый вернётся домой.



К сожалению, история с Навальным не единичный случай. В период правления Путина такие истории случаются периодически:

- в 2003 году был отравлен журналист „Новой газеты“ Юрий Щекочихин, который писал о причастности ФСБ к контрабанде наркотиков;

- в 2004 году была отравлена Анна Политковская, летевшая в Беслан и выпившая чай в самолёте;

- в 2006 году был отравлен Александр Литвиненко;

- в 2009 году был отравлен Александр Перепеличный, помогавший международным следственным группам в изучении коррупционных схем российских чиновников;

- в 2015 и 2017 годах, дважды был отравлен Владимир Кара-Мурза;

- в 2018 году были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юля;

- в 2018 году был отравлен издатель интернет-сми „Медиазона“ Пётр Верзилов;

- в 2018 году был отравлен писатель и журналист Дмитрий Быков.



Ни одно из этих происшествий не было расследовано.



Список весьма внушительный. Самое интересное, что все они оппоненты Путина, ни один из его сторонников не оказывался в похожей ситуации. Поймите правильно, я не желаю им плохого, пусть будут здоровы, однако сам факт того, что только противники Путина попадают в тяжёлые и трагичные ситуации, а поддерживающие Путина остаются „белыми и пушистыми“, говорит о многом. Точнее, о том, что отравление оппонентов стало фирменным знаком Путина, и к этому методу он стал прибегать в последнее время всё чаще.



Что касается Навального, он является серьёзной фигурой в политической жизни России. На последних выборах мэра Москвы он набрал почти треть голосов и это серьёзный результат. Можно выдвинуть следующие версии происшедшего:



1. Отравление было организовано чиновниками, олигархами и бизнесменами, коррупционные схемы которых, выявлял Навальный;

2. Отравление было организовано одним из группировок окружения Путина, чтобы доказать ему свою состоятельность и значимость;

3. Отравление было организовано самим Путиным. К этому его подтолкнули процессы в Минске, где ничего не предвещало осложнений для Лукашенко и вдруг, ниоткуда, возникла ситуация, в которой он может всё потерять. В этом Путин усмотрел опасность лично для себя. Его также, настораживает ситуация в Хабаровске, пример которой может быть заразительной и которая может распространиться на другие регионы России. Сопоставив всё происходящее, он испугался возможных осложнений и решил нейтрализовать главного оппонента.



За все изложенные варианты в ответе лично Путин. Навальный, в виду своего политического статуса и политического веса, находится под постоянным наблюдением лично Путина, и никто без его ведома на посмел бы даже пальцем пошевелить в его сторону. Я надеюсь, что для Алексея Навального всё хорошо закончится и он будет в полном здравии. Я также уверен, что для Путина и созданной им системы правления, этот факт будет иметь весьма серьёзные и ощутимые последствия, которые отразятся на дальнейшей политической жизни страны.



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