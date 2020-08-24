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Австрия высылает российского дипломата


24.08.2020   13:25


Австрия высылает российского дипломата. Об этом сообщают российские СМИ. Как сообщили российским журналистам в МИД Австрии, российский дипломат обвиняется в нарушении Венской конвенции.

Ранее австрийские издания сообщали, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть страну до 1 сентября. По информации австрийских журналистов, его обвиняют в промышленном шпионаже.

В частности, дело касается одной из высокотехнологичных корпораций, в которой российский дипломат пытался получить информацию с помощью гражданина Австрии. Гражданин Австрии сам проинформировал руководство о деятельности российского дипломата. Гражданин России отказался сотрудничать со следствием и воспользовался дипломатической неприкосновенностью.

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