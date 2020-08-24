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Бывший европарламентарий комментирует закрытие турецкой школы в Грузии
24.08.2020 15:14
Бывший член европарламента от партии «зеленых» Ребекка Хармс высказалась о лишении авторизации одной из школ сети Chaglar. По ее словам, «это не первый случай, когда школа с хорошей репутацией теряет лицензию, но министерство образования Грузии конкретных причин не называет».
В Рустави #Грузия ученики, учителя и родители протестуют против закрытия своей школы.
25 августа 2020 года апелляционный совет Национального центра развития качества образования Грузии рассмотрит иск школы-лицея турецкой образовательной сети Чаглар (Chaglar International School of Tbilisi, CIS).
15 мая по решению минобразования одна из школ сети в Рустави потеряла авторизацию. Школа-лицей отреагировала на отмену авторизации, заявив, что Chaglar будет защищать «команда профессиональных адвокатов», которые будут «использовать все правовые рычаги» для своевременного восстановления авторизации.
В последние годы у сети много раз возникали проблемы в Грузии. Руставская школа-лицей уже является третьим общеобразовательным учреждением сети Chaglar, которую Минобразования Грузии закрывает за последние три года. В августе 2017 года решением Совета авторизации был закрыт Колледж Демиреля в Тбилиси.
До того турецкие власти неоднократно выдвигали обвинения и негативно высказывались в адрес основателей сети. Все школы, лишенные авторизации ассоциируются с Фетхуллах Гюленом — исламским общественным деятелем, оппозиционно настроенным к правящему режиму Турции.
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