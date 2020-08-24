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Бокучава: Мы будем защищать голоса не только своих партий, но и голос каждого избирателя
24.08.2020 15:22
Практически весь оппозиционный спектр подписывает декларацию, согласно которой мы будем защищать не только голоса своих партий, но и голос каждого избирателя, чтобы ни один голос не был украден Иванишвили, чтобы голос каждого из наших граждан реально отражался в честных выборах, которые станут гарантией мирной передачи власти, — об этом заявила член «Национального движения» Тина Бокучава в отеле «Тбилиси Мариотт», где объединенная оппозиция проводит встречу по меморандуму в связи с выборами.
«Сегодня день подписания декларации, но работа, естественно, будет продолжаться по выработке конкретных механизмов борьбы с фальсификацией, чтобы он не использовал никаких уловок, которые Иванишвили успешно использовал на прошлых выборах. Так как он и сам очень хорошо знает, что у Бидзины Иванишвили нет шансов на победу на честных выборах и что в условиях нормальных выборов произойдет очень мирная, нормальная демократическая передача власти, и к власти придет оппозиция», — заявила Тина Бокучава.
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