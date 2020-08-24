

Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

24.08.2020 16:11





Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с аварией, произошедшей в Грузии.



Как передает в понедельник Trend, соответствующая публикация была размещена на странице министра в Twitter.



"Выражаю соболезнования близким людей, трагически погибших в дорожной аварии на шоссе Шатили муниципалитета Душети в Грузии, пострадавшим желаю скорейшего выздоравливания. Наша поддержка и солидарность с дружественным народом Грузии", - говорится в публикации.



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