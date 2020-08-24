|
|
|
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии
24.08.2020 16:11
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с аварией, произошедшей в Грузии.
Как передает в понедельник Trend, соответствующая публикация была размещена на странице министра в Twitter.
"Выражаю соболезнования близким людей, трагически погибших в дорожной аварии на шоссе Шатили муниципалитета Душети в Грузии, пострадавшим желаю скорейшего выздоравливания. Наша поддержка и солидарность с дружественным народом Грузии", - говорится в публикации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна