|
|
|
Джапаридзе: «Лело» не рассматривает возможность создания коалиции с «Грузинской мечтой»
24.08.2020 17:53
Как заявил один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, в партии не рассматривают возможноcть создания коалиции с «Грузинской мечтой.
Джапаридзе выступил перед журналистам после оформления меморандума оппозиционными партиями. По его словам, "Грузинская мечта" потеряла доверие населения:
«"Лело для Грузии" не рассматривает создание коалиции с "Грузинской мечтой", поскольку мы считаем, что эта сила исчерпала все моральные ресурсы, а также потеряла доверие населения. Исходя из этого, коалиция с «Грузинской мечтой» не рассматривается! Тот факт, что столько партий договорились бороться за защиту голосов граждан Грузии, является очень позитивным событием в грузинской политике. Соглашение и конкретные шаги, которые мы запланировали, служат тому, чтобы каждый голос был максимально защищен, и у правящей силы не было возможности украсть голоса», - заявил Джапаридзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна