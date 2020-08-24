

Джапаридзе: «Лело» не рассматривает возможность создания коалиции с «Грузинской мечтой»

24.08.2020 17:53





Как заявил один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, в партии не рассматривают возможноcть создания коалиции с «Грузинской мечтой.



Джапаридзе выступил перед журналистам после оформления меморандума оппозиционными партиями. По его словам, "Грузинская мечта" потеряла доверие населения:



«"Лело для Грузии" не рассматривает создание коалиции с "Грузинской мечтой", поскольку мы считаем, что эта сила исчерпала все моральные ресурсы, а также потеряла доверие населения. Исходя из этого, коалиция с «Грузинской мечтой» не рассматривается! Тот факт, что столько партий договорились бороться за защиту голосов граждан Грузии, является очень позитивным событием в грузинской политике. Соглашение и конкретные шаги, которые мы запланировали, служат тому, чтобы каждый голос был максимально защищен, и у правящей силы не было возможности украсть голоса», - заявил Джапаридзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







