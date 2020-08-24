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Армения выражает соболезнования Грузии в связи с гибелью людей в Шатили
24.08.2020 18:08
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования семьям погибших в автокатастрофе, произошедшей 23 августа в Душетском муниципалитете Грузии.
«Я был глубоко опечален, узнав о трагической автомобильной катастрофе в муниципалитете Душети, которая унесла жизни многих невинных жертв.
Мои искренние соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Пашинян.
Автокатастрофа произошла на дороге ведущей к Шатили в Душетском муниципалитете. Микроавтобус, который направлялся на экскурсию по Хевсурети, упал с 80-метровой высоты, в результате 17 человек погибли, 3 пассажира в тяжелом состоянии находятся в больнице. 25 августа объявлен в Грузии днем траура.
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