

Армения выражает соболезнования Грузии в связи с гибелью людей в Шатили

24.08.2020 18:08





Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования семьям погибших в автокатастрофе, произошедшей 23 августа в Душетском муниципалитете Грузии.



«Я был глубоко опечален, узнав о трагической автомобильной катастрофе в муниципалитете Душети, которая унесла жизни многих невинных жертв.



Мои искренние соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Пашинян.



Автокатастрофа произошла на дороге ведущей к Шатили в Душетском муниципалитете. Микроавтобус, который направлялся на экскурсию по Хевсурети, упал с 80-метровой высоты, в результате 17 человек погибли, 3 пассажира в тяжелом состоянии находятся в больнице. 25 августа объявлен в Грузии днем траура.



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