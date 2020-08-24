

Зурабишвили: Выхожу с инициативой преподавать в школах Конституцию и принципы Конституции!

24.08.2020 20:08





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает с инициативой, чтобы в школах преподавались Конституция и принципы Конституции. Об этом говорится в заявлении президента в связи с Днем Конституции Грузии.



Как заявляет президент, Конституция Грузии – это стержень грузинского государства, документ, объединяющий народ Грузии, всех ее граждан, мост между поколениями, путь развития и модель будущего. По ее словам, это символ конституционной стабильности, единства и национальной независимости.



«В Грузии, несмотря на существование древнейших памятников права, история Конституции начинается в 1918 году, когда был принят Акт о независимости, а позднее конституционная комиссия разработала проект Конституции.



Принятая в 1921 году Конституция является символом свободы в нашей истории. Несмотря на то, что Конституция была принята всего лишь за несколько дней до оккупации, она превратилась в опору свободы, правовое основание для восстановления государственности и достигнутой в 1991 году независимости.



Конституция не является застывшим правовым памятником. Конституция – это живое существо, которое растет и совершенствуется вместе с нами, отражает этапы развития государства. Следующим этапом нашего развития является объединение Грузии, и это не только вопрос территорий и границ. Грузия не сможет преодолеть свой трагический опыт, оставить позади историю своего раздробления, объединиться с абхазским и осетинским народами без восстановления общего интеллектуального, культурного и ценностного пространства. Именно Конституции под силу сформировать государственное правовое сознание.



В этот заключается наш путь будущего!



И поэтому я выхожу с инициативой преподавать в школах Конституцию и принципы Конституции! Конституция должна быть воспринята как живой сборник принципов и норм, поскольку именно на их осуществлении основываются независимость, свобода и продвижение вперед нашей страны», - говорится в заявлении президента.



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