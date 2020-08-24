

Георгий Вольский назвал политических оппонентов «частными предпринимателями»

24.08.2020 20:10

Netgazeti



Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский прокомментировал подписание оппозиционными политическими партиями декларации о взаимной защите голосов избирателей на парламентских выборах 2020 года. Политик считает, что оппозиция стремится к дестабилизации страны.



Вольский также заявляет, что только часть подписантов действительно являются партиями, а остальные «политические частники» [Индивидуальный частный предприниматель, ИЧП — ред.].



«Они создают видимость, большого количества и хотят этим привлечь внимание. Все что их объединяет, это попытки деструкции и беспорядка, что они и подтверждают своими заявлениями. Некоторые из них свободно говорят о кризисе, но их основная цель и стремление, на практике оборачивается тем, что в государстве не должно быть стабильной власти.



Эти партии, называющие друг друга, то агентами Кремля, то рабами Запада… Это союз политических субъектов, который обещает дестабилизировать, деструктировать страну, и спасибо богу, что у «Грузинской мечты» нет необходимости вступать в коалицию с подобными политическими субъектами», — заявил Вольский.



Грузинская оппозиция подписала декларацию о «взаимной защите голосов». В ней говорится, что задачей партий-подписантов является «защита выбора каждого гражданина и прозрачность избирательного процесса».



Кроме того оппозиция создает штаб по защите избирателей. Его возглавит Паата Давитая, лидер партии «Мы сами». Также партии создадут единую базу данных, в которой будут отражаться нарушения на выборах.



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