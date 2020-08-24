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Министр иностранных дел Украины выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Шатили
24.08.2020 20:53
Министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Шатили, в результате которой погибли 17 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.
Свое заявление Дмитро Кулеба опубликовал в сети «Твиттер».
«Выражаю нашим грузинским друзьям глубокую скорбь по поводу аварии микроавтобуса, повлекшей за собой множество человеческих жертв. В Украине мы, склонив головы скорбим по погибшим, выжившим в этой катастрофе желаем скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении главы МИД Украины.
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