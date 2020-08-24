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В берлинской клинике Charite подтвердили отравление Навального - возможно «Новичок»


24.08.2020   20:55


По мнению немецких медиков, у российского оппозиционера Алексея Навального, привезенного на лечение в берлинскую клинику Charite, обнаружены признаки отравления. Об этом они заявили в понедельник, 24 августа, передает "Немецкая волна".

Клинические данные указывают на отравление веществом из группы веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы, - сообщили в клинике. - Конкретное вещество пока не было установлено <..> В соответствии с диагнозом пациенту вводят антидот атропин".

В сообщении подчеркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях.

"Пациент находится в реанимации и до сих пор остается в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное, но в настоящее время реальной опасности для жизни нет <..> Клинический исход остается неопределенным, дальнейшие последствия, особенно в области нервной системы, в настоящее время исключить невозможно", - отметили немецкие врачи.

"В настоящее время нет острой угрозы жизни", - пишут медики.

"Лечащие врачи находятся в тесном контакте с женой Алексея Навального. По согласованию с ней Charite исходит из того, что это публичное сообщение о состоянии его здоровья отвечает его интересам - также сказано в сообщении.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия.

К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент «Новичок», которым в Великобритании был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

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