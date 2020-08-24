Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шесть стран подтвердили присоединение к санкциям ЕС против России


24.08.2020   21:50


Шесть стран - партнеров Евросоюза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных в рамках стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Страны - кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли - Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 18 июня 2020 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года", - говорится в заявлении.

Эти шесть стран присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Изначально ЕС рассчитывал, что по меньшей мере еще одна страна - кандидат - Турция также присоединится к санкционному режиму, однако Анкара от этого сразу же отказалась.

Санкции ЕС по Крыму направлены главным образом на жителей полуострова и работающие там предприятия. Физическим лицам, живущим в Крыму, закрыт въезд на территорию ЕС с российскими загранпаспортами, страны ЕС готовы ставить им визы, только если у них остались украинские паспорта. ЕС также запретил все контакты с крымскими предприятиями, запретил своим судам заходить в крымские порты, а самолетам - совершать посадки в аэропортах Крыма. Исключения допускаются только при экстренных ситуациях.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна