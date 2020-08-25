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В Грузии день траура по погибшим в ДТП в Шатили


25.08.2020   10:57


В память о погибших в результате трагедии на дороге Шатили, в Грузии 25 августа объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Согласно распоряжению, в связи с днем траура на всей территории Грузии, на всех административных зданиях приспущены государственные флаги, в том числе, на зданиях администрации президента, парламент Министерства внутренних дел.

Напомним, в результате аварии на дороге Шатили погибли 17 человек, состояние 3 критически тяжелое.

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