

В Грузии день траура по погибшим в ДТП в Шатили

25.08.2020 10:57





В память о погибших в результате трагедии на дороге Шатили, в Грузии 25 августа объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Согласно распоряжению, в связи с днем траура на всей территории Грузии, на всех административных зданиях приспущены государственные флаги, в том числе, на зданиях администрации президента, парламент Министерства внутренних дел.



Напомним, в результате аварии на дороге Шатили погибли 17 человек, состояние 3 критически тяжелое.



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