

Инашвил: Мы сотрудничаем с 4 американскими, 2 израильскими и 1 российской компаниями

25.08.2020 13:21









По словам Инашвили, «Альянс патриотов» сотрудничает с 8 консалтинговыми компаниями, в том числе с одной российской.



«Мы действительно сотрудничаем с консультационными (консалтинговыми) компаниями. Мы сотрудничаем с 4 американскими компаниями, и с их помощью у нас были встречи с сенаторами и конгрессменами в США. У нас есть две израильские компании, с которыми мы сотрудничаем и с которыми консультируемся. И только одна российская компания, которая консультирует нас. Консалтинговые компании также предлагают партиям рассчитать бюджет», - заявила Инашвили.



Для справки: документы хорошо показывают, что такое так называемая «мягкая сила» Кремля: как вербуют политиков, госслужащих и журналистов из соседних стран, каковы инструкции Кремля по разжиганию протестов и организации провокаций и т.д.



Как отмечает «Досье», из документации выясняется, что в Грузии Кремль делает ставку на лидеров «Альянса патриотов» Ирму Инашвили и Давида Тархан-Мурави.



По данным издания, уже сформирован многомиллионный предвыборный бюджет, сняты агитационные ролики, нанят политтехнолог Сергей Михеев из московской компании POLITSECRETS. Михеева курируют подчиненные генерала Чернова - полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышев. Грузинские политики отправили в Москву бюджет избирательной кампании за четыре месяца. Они планируют потратить 166 667 долларов на сувениры, а общие расходы оцениваются в 8 430 625 долларов.

«Как и ожидалось, на нас началась атака. Мы бодры, и мы дадим каждому достойный ответ. Я не знаю, что за агентство «Досье». В России функционируют сотни агентств такого типа», - так Ирма Инашвили отреагировала на распространенную агентством «Досье» задокументированную информацию о том, что Кремль оказывает прямую помощь «Альянсу патриотов» на парламентских выборах 2020 года.По словам Инашвили, «Альянс патриотов» сотрудничает с 8 консалтинговыми компаниями, в том числе с одной российской.«Мы действительно сотрудничаем с консультационными (консалтинговыми) компаниями. Мы сотрудничаем с 4 американскими компаниями, и с их помощью у нас были встречи с сенаторами и конгрессменами в США. У нас есть две израильские компании, с которыми мы сотрудничаем и с которыми консультируемся. И только одна российская компания, которая консультирует нас. Консалтинговые компании также предлагают партиям рассчитать бюджет», - заявила Инашвили.Для справки: документы хорошо показывают, что такое так называемая «мягкая сила» Кремля: как вербуют политиков, госслужащих и журналистов из соседних стран, каковы инструкции Кремля по разжиганию протестов и организации провокаций и т.д.Как отмечает «Досье», из документации выясняется, что в Грузии Кремль делает ставку на лидеров «Альянса патриотов» Ирму Инашвили и Давида Тархан-Мурави.По данным издания, уже сформирован многомиллионный предвыборный бюджет, сняты агитационные ролики, нанят политтехнолог Сергей Михеев из московской компании POLITSECRETS. Михеева курируют подчиненные генерала Чернова - полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышев. Грузинские политики отправили в Москву бюджет избирательной кампании за четыре месяца. Они планируют потратить 166 667 долларов на сувениры, а общие расходы оцениваются в 8 430 625 долларов.



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