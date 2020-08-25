

Омбудсмен констатировал факт дискриминации в деле журналистов телевидения Аджарии

25.08.2020 14:10





«Увольнение или отстранение некоторых критически настроенных журналистов Общественного телевидения и радио Аджарии при правлении Гиоргия Кохреидзе было дискриминационным и происходило с нарушением трудового законодательства», — постановила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.



«В случаях приминения дисциплинарных санкции к Теоне Турманидзе, увольнения Малхаза Рехвиашвили и одностороннего изменения обязанностей Сопио Жгенти было нарушено трудовое законодательство. В случае Турманидзе также имело место прямая дискриминация из-за различающегося мнения», — говорится в отчете омбудсмена от 24 августа.



Ломджария отметила, что изучать возможную дискриминацию в отношении Рехвиашвили и Жгенти прекратили из-за того, что их дела уже рассматриваются в суде.



За что уволили журналистов?

Директор Гиорги Кохреидзе подтвердил, что уволил Теону Турманидзе за критические посты в фейсбуке.



За посты в соцсети Кохреидзе также уволил ведущего программы «Хэштег» и руководителя альтернативного профсоюза телевидения Малхаза Рехвиашвили. Омбудсмен отмечает, что данное решение руководства ни в коем случае нельзя считать оправданным.



Ломджария также изучила дело Сопо Жгенти. До пришествия Кохреидзе она руководила онлайн-службой телевидения, но после назначения нового директора была полностью отстранена от информационной службы.



Дискриминацией Ломджария также назвала дело Теоны Харабадзе. «До 25 марта 2020 года Харабадзе была ведущим журналистом телевидения, теперь же ей поручают писать единичные материалы из Кутаиси. Формальным использованием записи в трудовом соглашении Харабадзе лишена возможности выполнять выбранную ею работу. В рабоче-правовых отношениях использование формальных причин для прикрытия дискриминации — дело не новое», — считает Ломджария и рекомендует Кохреидзе отменить свои решения по отношению к журналистам.



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