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Глава МИД Армении обсудил с грузинским коллегой двустороннее сотрудничество и борьбу с коронавирусом
25.08.2020 15:22
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел во вторник телефонный разговор со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, сообшает пресс-служба армянского МИД.
Мнацаканян высказал поддержку министру Залкалиани в связи с трагической аварией в районе Душети, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Главы МИД затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня, подчеркнув необходимость продолжения усилий по дальнейшему укреплению многоотраслевого сотрудничества.
Мнацаканян и Залкалиани обменялись мнениями о шагах, предпринятых для предотвращения распространения коронавируса и устранения его социально-экономических последствий.
Мнацаканян придал важность шагам, направленные на поддержание регионального мира, стабильности, безопасности, а также сотрудничеству в этом направлении.
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