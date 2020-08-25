

Глава МИД Армении обсудил с грузинским коллегой двустороннее сотрудничество и борьбу с коронавирусом

25.08.2020 15:22





Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел во вторник телефонный разговор со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, сообшает пресс-служба армянского МИД.



Мнацаканян высказал поддержку министру Залкалиани в связи с трагической аварией в районе Душети, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.



Главы МИД затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня, подчеркнув необходимость продолжения усилий по дальнейшему укреплению многоотраслевого сотрудничества.



Мнацаканян и Залкалиани обменялись мнениями о шагах, предпринятых для предотвращения распространения коронавируса и устранения его социально-экономических последствий.



Мнацаканян придал важность шагам, направленные на поддержание регионального мира, стабильности, безопасности, а также сотрудничеству в этом направлении.



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