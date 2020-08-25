|
|
|
Оппозиционные партии потребовали снять с выборов «Альянс патриотов»
25.08.2020 15:24
Представители оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» (ЕНД) потребовали снять с выборов в парламент партию «Альянс патриотов». Об этом 25 августа сообщает телеканал «Мтавари архи».
По данным журналистов, поводом для такого требования стала статья, опубликованная на сайте проекта экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского «Досье». В этом материале ссылаются на распечатанный на принтере текст с описанием семинаров и других мероприятий. Несмотря на то, что Грузия там не упоминается, автор утверждает, что в тексте якобы расписан план по раскрутке «Альянса патриотов», на который Москва должна выделить выделить $700 тыс.
Член ЕНД Тина Бокучава на этом основании заявила журналистам, что информацию, опубликованную в статье, нужно изучить прокуратуре, так как финансирование политических партий из-за рубежа в Грузии запрещено.
«Особенно тревожно то, что это происходит со стороны враждебно настроенного государства. Единственным верным решением было бы снять «Альянс патриотов» с выборов. В нормальном государстве так бы и произошло», — сказала Бокучава.
С аналогичным требованием выступил и один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе. Он тоже заявил, что нужно провести расследование и, не дожидаясь его результатов, снять с выборов «Альянс патриотов».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна