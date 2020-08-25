

Оппозиционные партии потребовали снять с выборов «Альянс патриотов»

25.08.2020 15:24









По данным журналистов, поводом для такого требования стала статья, опубликованная



Член ЕНД Тина Бокучава на этом основании заявила журналистам, что информацию, опубликованную в статье, нужно изучить прокуратуре, так как финансирование политических партий из-за рубежа в Грузии запрещено.



«Особенно тревожно то, что это происходит со стороны враждебно настроенного государства. Единственным верным решением было бы снять «Альянс патриотов» с выборов. В нормальном государстве так бы и произошло», — сказала Бокучава.



С аналогичным требованием выступил и один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе. Он тоже заявил, что нужно провести расследование и, не дожидаясь его результатов, снять с выборов «Альянс патриотов».

Представители оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» (ЕНД) потребовали снять с выборов в парламент партию «Альянс патриотов». Об этом 25 августа сообщает телеканал «Мтавари архи».По данным журналистов, поводом для такого требования стала статья, опубликованная на сайте проекта экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского «Досье» . В этом материале ссылаются на распечатанный на принтере текст с описанием семинаров и других мероприятий. Несмотря на то, что Грузия там не упоминается, автор утверждает, что в тексте якобы расписан план по раскрутке «Альянса патриотов», на который Москва должна выделить выделить $700 тыс.Член ЕНД Тина Бокучава на этом основании заявила журналистам, что информацию, опубликованную в статье, нужно изучить прокуратуре, так как финансирование политических партий из-за рубежа в Грузии запрещено.«Особенно тревожно то, что это происходит со стороны враждебно настроенного государства. Единственным верным решением было бы снять «Альянс патриотов» с выборов. В нормальном государстве так бы и произошло», — сказала Бокучава.С аналогичным требованием выступил и один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе. Он тоже заявил, что нужно провести расследование и, не дожидаясь его результатов, снять с выборов «Альянс патриотов».



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