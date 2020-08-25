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МИД Израиля выразил Грузии соболезнования из-за погибших в автокатастрофе


25.08.2020   15:34


Министерство иностранных дел Израиля выразило соболезнования из-за автокатастрофы на дороге Шатили, в которой погибли 17 человек.

«Израиль выражает соболезнования семьям погибших в результате трагической аварии на дороге Шатили в Грузии. Желаем скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим», — сказано в заявлении.

В воскресенье вечером на дороге близ Шатили микроавтобус сорвался в овраг с 80-метровой высоты. Погибли 17 человек, трое пострадавших в критическом состоянии доставлены в реанимацию в Тбилиси.

Соболезнования выразили представители посольств, политические деятели со всего мира, общественные деятели страны. 25 августа объявлен в Грузии днем траура по погибшим в автокатастрофе.

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