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МИД Израиля выразил Грузии соболезнования из-за погибших в автокатастрофе
25.08.2020 15:34
Министерство иностранных дел Израиля выразило соболезнования из-за автокатастрофы на дороге Шатили, в которой погибли 17 человек.
«Израиль выражает соболезнования семьям погибших в результате трагической аварии на дороге Шатили в Грузии. Желаем скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим», — сказано в заявлении.
В воскресенье вечером на дороге близ Шатили микроавтобус сорвался в овраг с 80-метровой высоты. Погибли 17 человек, трое пострадавших в критическом состоянии доставлены в реанимацию в Тбилиси.
Соболезнования выразили представители посольств, политические деятели со всего мира, общественные деятели страны. 25 августа объявлен в Грузии днем траура по погибшим в автокатастрофе.
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