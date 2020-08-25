

Правительство поможет находящимся за рубежом членам семей жертв ДТП в Шатили в возвращении домой

25.08.2020 17:42





В соцсети распространилась информация, что члены семей жертв трагедии, находившиеся за рубежом во время трагедии, просят в виде исключения помочь в пересечении границы и дальнейших процедурах при возвращении в Грузию.



Сразу по получении информации Национальная администрация туризма напрямую связалась с членами семей погибших и с помощью различных государственных ведомств обеспечит их быстрое возвращение, оказывает помощь в решении всех вопросов, связанных с поездкой и пересечением границы, чтобы они могли беспрепятственно и безопасно вернуться в страну.



В этот процесс активно включены как Национальная администрация туризма, так и Министерство ВД, пограничная полиция, Служба управления чрезвычайными ситуациями и другие ведомства. Данные процессы координирует действующий под руководством премьер-министра оперативный штаб Межведомственного совета.



Известно, что член семьи одного из погибших въедет в Грузию со стороны Азербайджана. Также состоялась коммуникация с посольством Грузии в Израиле, и члены семьи другого погибшего прибудут также из Израиля.



По прибытии в Грузию членов семей погибших на границе встретят на отдельно выделенных автомобилях. Им проведут PCR-тестирование, в случае отрицательного ответа они смогут покинуть карантин в течение максимум 24 часов, а затем будут проходить тестирование каждые 72 часа.



Правительство Грузии еще раз выражает готовность помочь семьям погибших в упрощении процедур пересечения границы, чтобы они могли своевременно прибыть к своим семьям.



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