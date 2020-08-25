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Давид Сакварелидзе перенес тяжелую форму COVID-19
25.08.2020 19:53
Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в течение двух недель находился в реанимации с COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Юрист поделился, что перенес «тяжелейшую форму COVID-19» и провел месяц в больнице, включая две недели в реанимации.
«Хочу пожелать всем, кто столкнулся с этой ужасно коварной болезнью, сил и быстрого выздоровления», – написал он.
Также Сакварелидзе выразил благодарность всем медработников, которые «своими усилиями буквально вытащили его из крайне тяжелого состояния».
«В это нелегкое время вы – настоящие герои!», – отметил юрист.
23 августа стало известно, коронавирусом заразилась народный депутат Юлия Тимошенко.
По информации СМИ, сейчас политик находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.
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