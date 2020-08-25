

Давид Сакварелидзе перенес тяжелую форму COVID-19

25.08.2020 19:53





Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в течение двух недель находился в реанимации с COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Юрист поделился, что перенес «тяжелейшую форму COVID-19» и провел месяц в больнице, включая две недели в реанимации.



«Хочу пожелать всем, кто столкнулся с этой ужасно коварной болезнью, сил и быстрого выздоровления», – написал он.



Также Сакварелидзе выразил благодарность всем медработников, которые «своими усилиями буквально вытащили его из крайне тяжелого состояния».



«В это нелегкое время вы – настоящие герои!», – отметил юрист.



23 августа стало известно, коронавирусом заразилась народный депутат Юлия Тимошенко.

По информации СМИ, сейчас политик находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.



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