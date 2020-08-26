

В Грузии родителям запретят заходить в детские сады

26.08.2020 17:08





В детские сады в Грузии для профилактики распространения коронавируса запретят заходить родителям. Об этом, как передает телеканал «Формуланьюз», 26 августа на брифинге сказал глава департамента инспектирования условий труда при минздраве Бека Перадзе.



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«Родителям запрещено входить в здание детского сада, ребенок должен быть принят сотрудником администрации детского сада», — сказал Перадзе.



Чтобы забрать ребенка, как сообщил представитель минздрава, родителям нужно будет за 10 минут позвонить в детский сад, чтобы его вывели на улицу. Также в детском саду запрещается использовать игрушки, которые сложно продезинфицировать.



Напомним, ранее премьер-министр Грузии объявил, что детские сады в стране возобновят работу с 1 октября. В школу грузинские ученики пойдут традиционно 15 сентября.



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