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Десятки студентов будут изучать грузинский язык и литературу в вузах Турции


27.08.2020   19:22


К 2020-2021 учебному году несколько десятков студентов будут изучать грузинский язык и литературу в университетах Турецкой Республики. Об этом пишет в соцсети посол Грузии в Турецкой Республике Георгий Джанджгава.

«Мы с радостью и гордостью сообщаем вам, что совместные усилия принесли хорошие результаты и к 2020-2021 учебному году у нас уже есть несколько десятков первокурсников на направлениях грузинского языка и литературы, действующих в университетах Турецкой Республики.

Хотим глубоко поблагодарить Совет высшего образования Турецкой Республики. Именно при непосредственном участии данного ведомства были внесены изменения в правила приема студентов на направление грузинского языка и литературы, в результате чего появилась возможность полностью использовать квоту студентов, выделенную на указанное направление в вузах.

Сердечно поздравляем педагогов и студентов грузинского языка и литературы и желаем им дальнейших успехов в их дальнейшей деятельности», — пишет Георгий Джанджгава.

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