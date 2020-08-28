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Зурабишвили поздравила христиан с праздником Мариамоба


28.08.2020   10:43


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет верующих с днем Успения Богородицы.

«Поздравляяю вас с Мариамоба! Да хранит вас и Грузию благодать Божией Матери! Пусть Богородица даст нам душевный покой, чтобы преодолеть ненависть, агрессию и вызванное ею насилие! Да хранит нашу молодежь, наших детей и дарует нам силы вынести и пронести друг друга!» — пишет Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook.

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