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Зурабишвили поздравила христиан с праздником Мариамоба
28.08.2020 10:43
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет верующих с днем Успения Богородицы.
«Поздравляяю вас с Мариамоба! Да хранит вас и Грузию благодать Божией Матери! Пусть Богородица даст нам душевный покой, чтобы преодолеть ненависть, агрессию и вызванное ею насилие! Да хранит нашу молодежь, наших детей и дарует нам силы вынести и пронести друг друга!» — пишет Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook.
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