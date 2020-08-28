

Зурабишвили поздравила христиан с праздником Мариамоба

28.08.2020 10:43





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет верующих с днем Успения Богородицы.



«Поздравляяю вас с Мариамоба! Да хранит вас и Грузию благодать Божией Матери! Пусть Богородица даст нам душевный покой, чтобы преодолеть ненависть, агрессию и вызванное ею насилие! Да хранит нашу молодежь, наших детей и дарует нам силы вынести и пронести друг друга!» — пишет Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook.



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