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Главы МИД 27 стран ЕС не признают результаты выборов, проведенных в Беларуси 9 августа
28.08.2020 18:08
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) не признают результаты выборов, проведенных в Беларуси 9 августа, и призывают власти страны к диалогу с оппозицией. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по завершении неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС, которая состоялась в Берлине.
«Вы знаете, что мы не признаем результаты выборов и считаем действия властей неприемлемыми. Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать диалог с народом», - заявил Борель.
По его словам, санкции в отношении Беларуси должны быть введены как можно скорее.
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