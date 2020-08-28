

Главы МИД 27 стран ЕС не признают результаты выборов, проведенных в Беларуси 9 августа

28.08.2020 18:08





Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) не признают результаты выборов, проведенных в Беларуси 9 августа, и призывают власти страны к диалогу с оппозицией. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по завершении неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС, которая состоялась в Берлине.



«Вы знаете, что мы не признаем результаты выборов и считаем действия властей неприемлемыми. Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать диалог с народом», - заявил Борель.



По его словам, санкции в отношении Беларуси должны быть введены как можно скорее.



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