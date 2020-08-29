

В ЕНД не исключают выдвижения Саакашвили на пост премьера Грузии

29.08.2020 13:25





В бывшей правящей партии «Единое национальное движение» не исключают выдвижения третьего президента Грузии Михеила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах.



На днях находящийся в Украине экс-президент обратился к гражданам Грузии, объявив о своем возвращении. Один из лидеров ЕНД, депутат парламента Роман Гоциридзе считает, что в своем заявлении Саакашвили четко дал понять, что сейчас его главным приоритетом является грузинская политика.



«Мы увидели, что здесь его приоритет. Естественно, было бы логичным, если бы «Национальное движение» подразумевало Михеила Саакашвили в качестве премьера», — сказал Гоциридзе в комментарии телеканалу «Мтавари».



По его словам, конкретное решение партия примет позже, по итогам консультаций с самим Саакашвили. Одновременно Гоциридзе указал, что сейчас у основателя ЕНД есть определенные обязательства перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Как известно, Саакашвили является гражданином Украины, с мая в этой стране он возглавляет исполнительный комитет реформ.



По данным телекомпании «Пирвели», крупнейшая оппозиционная партия Грузии объявит свой «теневой кабинет» 7 сентября. Одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе пояснила, что они представят свою предвыборную программу, разработанную совместно с Саакашвили.



«В ближайший период мы, в том числе и Михеил Саакашвили, как лидер нашей партии, представим очень серьезное видение нашей партии, новую политическую платформу, предвыборную программу и видение, касающееся развития страны», — сказала она журналистам.



При этом Деканоидзе отметила, что считает абсолютно логичным участие Саакашвили в предвыборной программе ЕНД. Она указала, что экс-президент преследуется нынешним правительством, сформированным партией «Грузинская мечта» миллиардера Бидзиной Иванишвили.



«Михеил Саакашвили преследуется именно режимом Бидзины Иванишвили, олигархической вертикалью, которая очень боится именно его [Саакашвили] политической фигуры и нашей партии», — заявила Деканоидзе.



Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. Он покинул страну сразу после того, как полностью завершил свой второй президентский срок. Уже при правительстве «Грузинской мечты» Саакашвили обвинили в злоупотреблениях властью и преследованиях политических оппонентов. Против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых к настоящему времени вынесены приговоры.



Третий президент Грузии неоднократно сообщал о своем намерении вернуться на родину. Каждый раз лидеры «Грузинской мечты» и члены правительства реагировали на такие заявления очень резко. Экс-президенту, лишенному грузинского гражданства в 2015 году, они грозят задержанием.



Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.



Согласно официальной процедуре, кандидатуру премьер-министра на рассмотрение представляет партия, получившая наибольшее число голосов на выборах. Если эта кандидатура провалится, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Новые выборы не пройдут только в том случае, если в течение двух недель парламент сможет утвердить премьер-министра, представленного 1/3 депутатов парламента.



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