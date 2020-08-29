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Мэрия Батуми сняла несколько рекламных постеров «Альянса патриотов» и составила протокол о правонарушении
29.08.2020 23:06
Мэрия Батуми сняла несколько рекламных постеров «Альянса патриотов» и составила протокол о правонарушении.
«Муниципальная инспекция города Батуми произвела правовое реагирование в связи с рекламой, размещённой без разрешения.
В Батуми, в соответствии с действующим законодательством, на двух объектах были сняты рекламные баннеры одной из политических партий.
По этому поводу составлен протокол о правонарушении, который будет направлен на рассмотрение в Батумский городской суд», — говорится в сообщении мэрии Батуми.
Баннер «Альянса патриотов», на котором Аджария выделена отдельным цветом как и оккупированные Абхазия и Цхинвальский регион, вызвал негативные оценки в соцсетях.
На критику ответила один из лидеров «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.
«Мы ясно видим признаки турецкой экономической и идеологической экспансии в Аджарии. За эти годы данная экспансия усилилась, поэтому мы четко говорим — да, мы должны защитить Аджарию и да, мы должны защищать Грузию», — говорит Инашвили.
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