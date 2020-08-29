|
|
|
Представители партии «Лело» сняли баннер «Альянса патриотов»
29.08.2020 23:08
В посёлке Гонио представители политической партии «Лело для Грузии» в знак протеста сняли предвыборный баннер «Альянса патриотов».
Речь идет о баннере «Альянса патриотов», на котором на карте Грузии вместе с оккупированными регионами страны красным цветом выделена также Аджария. Слоган на баннере гласит: «Защити Аджарию! Защити свою часть Грузии!»
На рекламном щите члены «Лело» символически планируют повесить изображение единой Грузии.
Баннер «Альянса патриотов» вызвал негативные оценки в соцсетях.
На критику ответила один из лидеров «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.
«Мы ясно видим признаки турецкой экономической и идеологической экспансии в Аджарии. За эти годы данная экспансия усилилась, поэтому мы четко говорим — да, мы должны защитить Аджарию и да, мы должны защищать Грузию», — говорит Инашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна