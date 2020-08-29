

Представители партии «Лело» сняли баннер «Альянса патриотов»

29.08.2020 23:08





В посёлке Гонио представители политической партии «Лело для Грузии» в знак протеста сняли предвыборный баннер «Альянса патриотов».



Речь идет о баннере «Альянса патриотов», на котором на карте Грузии вместе с оккупированными регионами страны красным цветом выделена также Аджария. Слоган на баннере гласит: «Защити Аджарию! Защити свою часть Грузии!»



На рекламном щите члены «Лело» символически планируют повесить изображение единой Грузии.



Баннер «Альянса патриотов» вызвал негативные оценки в соцсетях.



На критику ответила один из лидеров «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.



«Мы ясно видим признаки турецкой экономической и идеологической экспансии в Аджарии. За эти годы данная экспансия усилилась, поэтому мы четко говорим — да, мы должны защитить Аджарию и да, мы должны защищать Грузию», — говорит Инашвили.



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