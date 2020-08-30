

В Грузии разразился скандал из-за предвыборных баннеров с «оккупированной» Аджарией

30.08.2020 14:01





Партия «Альянс патриотов Грузии» оказалась в центре очередного скандала – на этот раз причиной стали предвыборные билборды политического объединения, установленные в Батуми. На баннерах изображена карта Грузии, на которой Аджарская Автономная Республика выделена красным вместе с самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. Ниже также была надпись: «Защити Аджарию! Защити свою часть Грузии». Один из плакатов повесили в курортном поселке Гонио, примерно в восьми километрах от границы с Турцией, сообщает агентство «Новости-Грузия».



Как пояснила лидер партии, вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили, баннеры посвящены теме «экономической и идеологической экспансии» Аджарии Турцией.



Многих такая политическая реклама возмутила. Десятки человек выразили свое негодование в Facebook. Жестко раскритиковали «Альянс патриотов» и политики. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе оценил действия партии, как «российский заказ против Грузии». От лидеров оппозиционного «Единого национального движения» прозвучало требование упразднить «Альянс патриотов» как избирательный субъект и снять с парламентских выборов.



Ближе к вечеру активисты и члены политической платформы «Лело для Грузии» сорвали плакат в Гонио, на несколько минут опередив сотрудников городской мэрии.



Позже заявление по поводу предвыборной рекламы «Альянса патриотов» распространила мэрия Батуми. Городские власти сообщили, что на двух локациях баннеры были размещены без разрешения. Исходя из этого, сотрудники муниципальной инспекции сняли их. «Составлен протокол об административном правонарушении, который будет направлен Батумскому городскому суду для дальнейшего рассмотрения», - говорится в заявлении мэрии Батуми.



Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил журналистам, что власти автономии в будущем не допустят размещения баннеров подобного содержания.



«Альянс патриотов Грузии» – это единственная представленная в парламенте Грузии пятью депутатами открыто пророссийская партия. Неоднократно ее обвиняли в ксенофобии, национализме, туркофобии и разжигании межнациональной розни.



Перед парламентскими выборами 2016 года партия пустила в эфиры нескольких телеканалов рекламу, в которой Турцию обвиняли в геноциде грузин. Тогда на антитурецкие заявления «Альянса» официально отреагировали в МИД Грузии. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что стратегические отношения двух стран развиваются по принципу добрососедства и не могут создавать каких-либо угроз.



Следует также отметить, что турецкая тема постоянно поднимается российскими троллями в противовес заявлениям об оккупации Россией грузинских территорий.



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