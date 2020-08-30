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В офисе «Грузинской мечты» выявлен коронавирус
30.08.2020 14:04
У сотрудника офиса правящей партии «Грузинская мечта» выявлен коронавирус. Информацию об этом изданию On.ge подтвердили в пресс-службе политического движения.
Как заявляют в партии, уже предприняты все меры, предусмотренные соответствующим протоколом: проведена дезинфекция, проводится тестирование (пока все ответы отрицательные), лица, находившиеся в близком контакте с заразившимся, изолированы.
Отметим, что сегодня, 30 августа, стало известно о 7 новых случаях инфицирования коронавирусом в Грузии. При этом 25 пациентов выздоровели.
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