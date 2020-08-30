

Экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе вернулся из Украины в Грузию

30.08.2020 14:23





Экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе вернулся в Грузию из Украины, чтобы подключиться к предвыборной кампании своей партии «Единое национальное движение».



В марте текущего года Варшаломидзе был назначен секретарем Национального инвестиционного совета Украины – консультативного органа при администрации президента Владимира Зеленского, созданного для привлечения инвестиций в страну, сообщает агентство «Новости-Грузия».



Сегодня, 30 августа, Варшаломидзе распространил видеообращение в Facebook, сообщив, что он находится в турецком Трабзоне, а уже после полудня прибудет в Батуми. «Если кто-то думал, что из-за высокой позиции в Украине я махну рукой на судьбу Грузии и в этот судьбоносный момент предпочту личный комфорт, он сильно ошибался», - сказал Варшаломидзе.



«Вместе мы избавимся от навязанной нам российской мечты, остановим упадок экономики и разрушение государственных институтов. Вместе мы преодолеем это историческое недоразумение, и до сих пор невиданными темпами будем развивать нашу прекрасную Грузию. До встречи. Вместе мы победим», - заключил он.



Варшаломидзе уже пересек государственную границу и въехал на территорию Грузии. У таможенно-пропускного пункта «Сарпи» его встречали сторонники и однопартийцы.



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