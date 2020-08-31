

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября 2020 года

31.08.2020 16:37





Согласно изданному сегодня указу, президент Саломе Зурабишвили назвала 31 октября датой выборов и обратилась к общественности:



«Сегодня я подписала акт об объявлении выборов. Парламентские выборы в нашей стране состоятся 31 октября, как это предусмотрено нашей Конституцией. Я хотела бы обратиться к общественности и призвать вас провести этот период, эти два месяца до выборов, как можно спокойнее. В сегодняшних условиях, когда мы уже пережили пандемию Covid и достаточно тяжелый год, нужно очень спокойно подготовиться к выборам.



Эти выборы имеют особое значение! Этим мы подтвердим демократичность нашей страны. Как и несколько месяцев назад, сегодня наше общество показало миру, что оно может справиться с такой тяжелой эпидемией и показать своим высоким общественным сознанием, что мы — ответственные граждане; именно так и надо провести выборы.



Я знаю и верю, что мы сможем провести грядущие выборы демократично, мирно и прозрачно.



30 лет назад, 28 октября 1990 года, в Грузии уже тогда состоялись демократические выборы. Мы должны продолжить эту традицию, укрепить её и представить себя миру как крайне демократическую страну. Мы сможем это!» — заявила президент.





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