

Для участия в парламентских выборах в ЦИК зарегистрировались 66 политических партий

05.09.2020 12:07





Завершился процесс регистрации политических партий для участия в парламентских выборах 2020 года.



По информации Центральной избирательной комиссии, зарегистрировано 66 партий. Всего в ЦИК за правом для участия в парламентских выборах обратились 78 партий. 12-ти из них было отказано в регистрации.



«Соответственно, избирательная администрация завершила одну из самых важных частей избирательного процесса.



Следующий этап для политических партий включает подачу партийных списков, которые партия/избирательный блок должны представить председателю ЦИК (не позднее 1 октября) и, таким образом, начинается процесс проверки партийных списков с последующей регистрацией уже упомянутого партийного списка.



Что касается мажоритарных кандидатов, партия/избирательный блок представит по одному кандидату в депутаты парламента Грузии в каждом мажоритарном избирательном округе (не позднее 1 октября)», — отмечается в информации ЦИК.





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