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Для участия в парламентских выборах в ЦИК зарегистрировались 66 политических партий
05.09.2020 12:07
Завершился процесс регистрации политических партий для участия в парламентских выборах 2020 года.
По информации Центральной избирательной комиссии, зарегистрировано 66 партий. Всего в ЦИК за правом для участия в парламентских выборах обратились 78 партий. 12-ти из них было отказано в регистрации.
«Соответственно, избирательная администрация завершила одну из самых важных частей избирательного процесса.
Следующий этап для политических партий включает подачу партийных списков, которые партия/избирательный блок должны представить председателю ЦИК (не позднее 1 октября) и, таким образом, начинается процесс проверки партийных списков с последующей регистрацией уже упомянутого партийного списка.
Что касается мажоритарных кандидатов, партия/избирательный блок представит по одному кандидату в депутаты парламента Грузии в каждом мажоритарном избирательном округе (не позднее 1 октября)», — отмечается в информации ЦИК.
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