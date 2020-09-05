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Срок обязательного карантина в Грузии может быть сокращен до восьми дней
05.09.2020 17:42
Срок обязательного карантина и изоляции в Грузии может быть сокращен с 12 до восьми дней. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«Карантин уже сокращен с 14 до 12 дней. Сейчас несколько механизмов в процессе разработки. Это [могут быть] те же восемь дней и последующее тестирование или же другие подходы. Определенные изменения могут быть», — сказал он.
В настоящее время 12-дневный карантин обязателен для лиц, возвращающихся с оккупированных территорий (Абхазии и Южной Осетии) или из иностранных государств, а также для граждан, контактировавших с зараженными.
Грузия представила безусловное право на въезд на свою территорию гражданам и резидентам пяти стран — Германии, Франция, Латвии, Литвы, Эстонии.
Для граждан Грузии, которые возвращаются из этих государств, 12-дневный карантин обязателен.
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