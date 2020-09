The Daily Beast рассказал о возможности переезда в Грузию

The Daily Beast предлагает американцам перебраться в Грузию на время пандемии. Популярное онлайн-издание рассказывает о программе «Работай из Грузии», в рамках которой иностранцы могут удаленно работать и жить в стране в течение 1 года без визы.



Автор статьи – журналист Бенджамин Кемпер, обращает внимание на тяжелую ситуацию с коронавирусом в США. Он напоминает, что пандемия унесла жизни более чем 183 тысяч американцев, тогда как в Грузии с апреля было зарегистрировано всего 19 смертей, связанных с COVID-19.



Кемпер также говорит о непростой политической обстановке и социальных проблемах в США. Он считает переезд в Грузию положительно скажется на психологическом здоровье людей.



«В конце концов, если вы по-прежнему работаете из дома, вы можете делать это в стране с тремя из шести высочайших вершин Европы, необыкновенной кухней, завораживающе красивым многоголосьем и достаточным количеством винных квеври, чтобы совсем забыть про 2020 год», — говорится в статье.



Автор публикации пообщался с американским гидом Полом Римплом, который с 2002 года проживает в Тбилиси. Римпл указывает, что американцам работать из Грузии будет не только спокойнее, но и экономически выгоднее.



«Конечно, Тбилиси более доступен, чем другие европейские города, особенно если у вас зарплата западного стандарта. Килограмм помидоров стоит 50 центов, а 1 литр хорошего столового вина обойдется вам в доллар», — говорит Римпл.



Проект «Работай из Грузии» (Remotely from Georgia) официально запустили 27 августа. Всего за неделю более 200 иностранных граждан из сорока стран проявили желание участвовать в нем и прошли регистрацию на специальном сайте.



В рамках проекта в страну в качестве исключения смогут приехать с целью дистанционной работы граждане и резиденты 95 стран, в том числе США, ЕС, Совета сотрудничества стран Персидского залива, и находиться в Грузии на законных основаниях 180 дней.



Новую платформу смогут использовать самозанятые сотрудники, работающие полный рабочий день удаленно, а также предприниматели, которые имеют возможность вести бизнес из любой точки мира.



Заявка на включение в программу можно заполнить на правительственном сайте stopcov.ge.



