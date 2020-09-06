

Правоохранители задержали подозреваемого в попытке предумышленного убийства

06.09.2020 12:12





Сотрудники главного управления по делам несовершеннолетних департамента полиции Тбилиси Министерства ВД в результате проведенных по «горячему следу» оперативно-розыскных и следственных действий задержали по факту попытки умышленного убийства Е.А. 2001 года рождения.



Как сообщают в МВД, преступление карается лишением свободы сроком от 16 до 20 лет.



По информации ведомства, следствием установлено, что обвиняемый на почве взаимной размолвки, применив холодное оружие, нанес телесные повреждения проживающим по соседству в Тбилиси братьям – В.Г. 2001 года рождения и П.Г. 2003 года рождения, и скрылся с места происшествия. Раненным в лечебном учреждении была оказана медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности.



Также сообщается, что правоохранители задержали Е.А. через несколько часов, по «горячему следу». Следствие ведется в соответствии с подпунктом «б» 2-й части и подпунктом «а» 3-й части ст. 19-109 УК Грузии.



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