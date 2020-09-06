

Саакашвили 7 сентября сделает заявление по поводу своего возвращения в Грузию

06.09.2020 13:14





«Завтра я сделаю обращение по поводу плана своего возвращения», — такой пост появился сегодня на официальной странице Михеила Саакашвили в фейсбуке.



О том, что третий президент Грузии, которого нынешнее правительство заочно осудило за преступления, связанные с «превышением полномочий», намерен вернуться в Грузию, он заявил в своем видеообращении, которое было распространено в фейсбуке 27 августа.



В видео, которое было записано в Украине, где в настоящее время находится Саакашвили, лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии, заявил, что «уверен в победе народной воли» на предстоящих парламенстких выборах. Он также попросил у общественности прощения за допущенные в прошлом ошибки.



При этом в бывшей правящей партии «Единое национальное движение» не исключают выдвижения Михеила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах.



В настоящее время Саакашвили является гражданином Украины, с мая он возглавляет исполнительный комитет реформ в правительстве президента Владимира Зеленского.



Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. Он покинул страну сразу после того, как полностью завершил свой второй президентский срок. Уже при правительстве «Грузинской мечты» Саакашвили обвинили в злоупотреблениях властью и преследованиях политических оппонентов. Против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых к настоящему времени вынесены приговоры.



Третий президент Грузии неоднократно сообщал о своем намерении вернуться на родину. Каждый раз лидеры «Грузинской мечты» и члены правительства реагировали на такие заявления очень резко. Экс-президенту, лишенному грузинского гражданства в 2015 году, они грозят задержанием.



Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.



Согласно официальной процедуре, кандидатуру премьер-министра на рассмотрение представляет партия, получившая наибольшее число голосов на выборах. Если эта кандидатура провалится, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Новые выборы не пройдут только в том случае, если в течение двух недель парламент сможет утвердить премьер-министра, представленного 1/3 депутатов парламента.



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