

Министр иностранных дел Германии не исключил новых санкций в отношении России

06.09.2020 16:19

"Эхо Москвы"



Глава немецкого МИДа Хайко Маас объявил России ультиматум. Он сказал, что если в ближайшие дни от неё не поступит разъяснений по ситуации с политиком Алексеем Навальным, Германия начнёт обсуждать возможные ответные шаги. Министр подчеркнул, что есть много указаний на то, что именно российские власти стоят за нападением на одного из лидеров оппозиции с использованием запрещенного боевого вещества.



Хайко Маас выразил надежду, что Москва поможет в раскрытии этого преступления и добавил, что доказать свою непричастность фактами сейчас в её интересах.



Ранее фракция «Зеленых» в немецком парламенте призывала приостановить сотрудничество с Россией в рамках проекта «Северный поток 2» из-за покушения на Навального. Маас сегодня призвал подумать о последствиях такого решения и напомнил, что в этих работах задействовано множество европейских компаний.



В минувшую среду правительство Германии объявило, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В России с этим не согласны. Москва утверждает, что доказательств этой версии нет.



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