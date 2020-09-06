

Бокерия: Саакашвили хочет вернуть ситуацию до 2012 года, Иванишвили хочет сохранить сегодняшнюю, а наша задача - переломные изменения

06.09.2020 17:24





По-видимому, этот человек (Михеил Саакашвили), «Национальное движение» хотят вернуть ситуацию, существовавшую до 2012 года, Иванишвили хочет сохранить нынешнюю ситуацию, когда у него еще больше власти и люди ему безразличны, а задача «Европейской Грузии» - переломные изменения, - об этом журналистам заявил мажоритарный кандидат от «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



По его словам, политические преследования должны прекратиться, однако планы «Европейской Грузии» не связаны ни с чьим возвращением.



«План «Европейской Грузии» связан не с чьим-то приездом или не приездом, или угрозой, а с будущим этой страны, переломными изменениями, с тем, чтобы встать на правильный путь по правильному компасу, чтобы жизнь людей улучшилась во всех направлениях, и завершился этот политический маразм, который создал Иванишвили. Должно прекратиться преследование всех, но наши планы не связаны с одним человеком или чьим-то возвращением», - заявил Бокерия.



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