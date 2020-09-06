

Пусть приезжает - Гахария ответил Саакашвили

06.09.2020 18:57





Пусть приезжает, - так ответил премьер-министр Георгий Гахария на вопрос журналистов в связи с возвращением в страну третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.



На вопрос, насколько реальным он считает заявление Саакашвили в связи с приездом, премьер отметил: «Пусть приезжает, пусть приезжает».



Для справки, по словам третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, завтра он сделает заявление по поводу возвращения в Грузию.



Соответствующий пост Саакашвили опубликовал в соцсети.



«Завтра я сделаю обращение по поводу плана своего возвращения», - написал Саакашвили.



Для справки, несколько дней назад Михеил Саакашвили распространил видеообращение. Бывший президент попросил у общественности прощения за ошибки и заявил, что возвращается.



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