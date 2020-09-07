

Сегодня официально открываются учения «Достойный партнер 2020»

07.09.2020 10:01





Сегодня официально открываются учения «Достойный партнер 2020». К официальному открытию учений в Грузии воздушным путем поэтапно уже прибыл личный состав стран-участниц, а морским путем в порт Поти из Румынии через порт Норфолк, штат Вирджиния, а затем через порт Констанца, прибыл корабль Ocean Freedom с американской военной техникой США. Колонна военной техники, на которой в знак партнерства были символически прикреплены государственные флаги США и Грузии, двинулась в направлении Вазиани.



«Учения «Достойный партнер 2020», которые в этом году Грузия принимает в пятый раз, официально начнутся сегодня на строевой площадке IV механизированной бригады в Вазиани и продлится до 18 сентября. В этом году в многонациональных учениях Грузия участвует вместе с четырьмя странами-членами НАТО — США, Соединенным Королевством, Францией и Польшей.



Цель учений — улучшить готовность и совместимость между Грузией, США и странами-партнерами, внести свой вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе. Именно поэтому основной посыл учений — «Сила в партнерстве».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







