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В Грузии выявлено 34 новых случаев коронавируса


07.09.2020   10:30


В Грузии выявлено 34 новых случаев коронавируса. Информация об этом недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Согласно существующим данным, в Грузии за все время был подтвержден 1 684 случаев коронавируса, за сутки излечились 13 человек.

Выздоровели еще 5 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 1 315 пациентов, скончались 19 инфицированных.

Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.

В режиме карантина находятся 6 020 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 299 человек.

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