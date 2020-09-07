

В Грузии выявлено 34 новых случаев коронавируса

07.09.2020 10:30





В Грузии выявлено 34 новых случаев коронавируса. Информация об этом недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Согласно существующим данным, в Грузии за все время был подтвержден 1 684 случаев коронавируса, за сутки излечились 13 человек.



Выздоровели еще 5 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 1 315 пациентов, скончались 19 инфицированных.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



В режиме карантина находятся 6 020 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 299 человек.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







