

Гахария: Знания, которые приобретут наши солдаты, мы должны использовать для установления глобального мира

07.09.2020 12:16





С помощью подобных учений вместе с нашими партнерами, с повышением совместимости, мы должны достичь евроатлантической интеграции, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на открытии многонациональных учений «Достойный партнер 2020».



«Сегодня счастье находиться здесь на торжественном открытии этих учений, потому что учения «Достойный партнер 2020» являются важным продолжением цикла этих учений и, конечно же, одним из важных инструментов готовности сил обороны нашей страны и их совместимости с нашими партнерами. Все мы должны хорошо понимать, что это еще один наглядный пример поддержки нашего стратегического партнера и наших общих устремлений. Когда я вижу здесь до 2800 солдат, военнослужащих и представляю, насколько эффективными и достойными будут их совместные учения, конечно, надо благодарить наших партнеров, прежде всего США, Францию, Великобританию, Польшу. Так как все мы хорошо понимаем, что знания, которые здесь получат наши солдаты, нужно использовать для установления глобального мира», — заявил Георгий Гахария.



По его словам, учения являются наиболее важным компонентом армии, чтобы сделать евроатлантическую интеграцию Грузии в конечном итоге достижимой.



«Мы хорошо понимаем, мы должны день за днем улучшать состояние наших войск, их вооружения, их благополучия, и все мы должны понимать, что подобные учения являются гарантией мира каждого гражданина Грузии, нашей страны и государства. Кроме того, все вы знаете, что Вооруженные силы Грузии активно участвуют в различных миротворческих миссиях, как под эгидой Евросоюза, так и под эгидой Соединенных Штатов Америки, наших международных партнеров. Мы все хорошо понимаем, что такие учения позволяют нашим солдатам с достоинством защищать свою форму, потому что мы все должны понимать, что роль Грузии в глобальном мире должна все больше и больше укрепляться, и, в конечном итоге, с помощью таких учений вместе с нашими партнерами, увеличением совместимости мы должны достичь евроатлантической совместимости.



Благодарю вас и спасибо прежде всего за достойную службу. Я благодарю наших гостей, наших партнеров, потому что все мы должны хорошо понимать, что это чрезвычайно важно для Грузии, это наш завтрашний день и наша евроатлантическая интеграция. В заключение хочу сказать, что эти учения ни против кого не направлены, эти учения направлены на повышение обороноспособности Грузии, и это обязанность каждого гражданина Грузии и каждого солдата. Еще раз благодарю вас за достойную службу», — заявил Георгий Гахария.



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