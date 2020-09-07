

Обязательный карантин для приезжающих в Грузию могут сократить до 8 дней

07.09.2020 12:40





Если есть возможность сократить период пребывания граждан в карантине, в Грузии этим обязательно воспользуются, заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Он сообщил, что на заседании межведомственного координационного совета Минздраву уже было поручено провести исследование по этому вопросу.



«Минздрав и эпидемиологи на последнем заседании межведомственного координационного совета получили указание предложить несколько вариантов временного менеджмента карантина. Мы прекрасно понимаем, что если есть возможность сократить период карантина так, чтобы не навредить здоровью наших граждан, мы должны этим воспользоваться. На следующем заседании мы услышим от них, каков результат исследования, которое они должны были провести».



Премьер также отметил, что не стоит пугаться роста числа инфицированных, так как эпидемиологи управляют ситуацией. Гахария подчеркнул, что в предвыборный период власти не намерены вводить строгие ограничения для превенции распространения вируса.



«Ни одна отдельно взятая страна не может победить вирус. Это глобальная пандемия. Что нам нужно сделать, так это научиться управлять вирусом. Мы не должны бояться, если, например, число инфицированных увеличится до 20, 30, 40, в случае, если мы будем управлять этим процессом. Конечно, мы не должны вводить дополнительных ограничений, особенно сейчас, когда идет предвыборный процесс», — сказал Гахария.



О том, что срок обязательного карантина могут сократить с 12 до 8 дней заявил накануне глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



В настоящее время в Грузии установлен обязательный 12-дневный карантин для возвращающихся в страну граждан Грузии, а также для контактирующих с зараженными. Карантин проходят и иностранцы, приезжающие в Грузию на работу на длительный срок.



Ранее срок карантина и самоизоляции составлял 14 дней.



Сотрудники госучреждений и представители официальных делегаций, прибывающие в Грузию, могут не проходить карантин, но обязаны делать тест каждые 72 часа в течение 12 дней. Ранее этот срок составлял также 14 дней.



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