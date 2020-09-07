

ЕС работает с Грузией для создания эффективного, доступного и справедливого государства

07.09.2020 13:40





Европейский Союз (ЕС) работает с правительством Грузии над созданием эффективного, доступного и справедливого государства, которое защищает права граждан и облегчает им жизнь, об этом сообщили в делегации ЕС в Грузии.



"Чтобы обеспечить равный доступ к правосудию всех граждан независимо от их доходов, ЕС поддержал создание Государственной службы юридической помощи. Имея более 20 офисов по всей стране, служба предложила бесплатную помощь более чем 330 000 человек, включая представительство в судах в более чем 150 000 случаях», - сказали в делегации ЕС.



Согласно источнику, ЕС обучил более 5 000 судей, прокуроров, сотрудников тюрем и службы пробации, полицейских следователей, государственных защитников и юристов, чтобы повысить их квалификацию и эффективность, а также защищать права грузин.



«ЕС поддержал правительство в его реформе системы ювенальной юстиции», - заявила делегация.



По словам источника, ЕС поддерживает Народного защитника и Государственный контроль Грузии в укреплении системы сдержек и противовесов.



«Чтобы облегчить доступ к государственным услугам, ЕС поддержал создание 76 государственных общественных центров в небольших городах и деревнях по всей стране. Эти центры предлагают 200 государственных и банковских услуг, а также бесплатный Интернет и библиотеки для более чем 90 000 грузин, проживающих в отдаленных районах", - сказали в делегации ЕС.



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