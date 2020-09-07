

Премьер: Учения являются самым важным компонентом для достижения евроатлантической интеграции Грузии

07.09.2020 15:26





По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, учения являются самым важным компонентом грузинской армии для того, чтобы евроатлантическая интеграция Грузии в конечном итоге стала достижимой. Об этом он заявил на церемонии открытия многонациональных учений «Достойный партнер 2020».



Как отметил премьер, те знания, которые приобретут солдаты разных национальностей в рамках этих учений, должны быть использованы для установления глобального мира.



«Учения являются самым важным компонентом нашей армии для того, чтобы евроатлантическая интеграция Грузии в конечном итоге стала достижимой. Все мы хорошо понимаем, что с каждым днем нам нужно улучшать состояние наших войск, их оснащение, улучшать благополучие солдат, и все мы должны хорошо понимать, что подобные учения являются гарантом мира для каждого гражданина Грузии и нашей страны



Кроме того, все вы знаете, что Вооруженные силы Грузии активно участвуют в различных миротворческих миссиях, как под эгидой Евросоюза, так и под эгидой США, наших международных партнеров. Мы все хорошо понимаем, что такие учения позволяют нашим солдатам с достоинством защищать свой мундир, потому что, всем нам нужно понимать, что роль Грузии в глобальном мире должна все больше и больше усиливаться. В конечном итоге, с помощью таких учений, вместе с нашими партнерами, повышением совместимости с ними, мы должны достичь окончательной евроатлантической интеграции», - заявил Гахария.



При этом Гахария подчеркнул, что эти учения не направлены против кого-либо.



«Эти учения направлены на повышение обороноспособности Грузии и это обязанность каждого гражданина и солдата Грузии. Спасибо вам за достойную службу», - отметил премьер.



Для справки, учения «Достойный партнер 2020», которые в Грузии проводятся уже в пятый раз, официально открылись сегодня в Вазиани на строевой площадке IV механизированной бригады Сил обороны Грузии. Они продлятся до 18 сентября включительно. В этом году в многонациональных учениях вместе с Грузией участвуют 4 страны НАТО – США, Соединенное Королевство, Франция и Польша.



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