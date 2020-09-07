

Кому из студентов полагается госфинансирование

07.09.2020 15:43





Некоторые студенты, поступившие в ВУЗы и профессиональные училища получат от государства грант на обучение, сообщает минобразования. Заявки на получение финансирования можно подать лишь онлайн, с 7 сентября по 28 сентября на портале socreg.mes.gov.ge.



Перечень необходимой документации и правила заполнения заявки размещены на сайте министерства mes.gov.ge.



Кому полагается финансирование?



- Выпускникам школ из сел со статусом высокогорного поселения;

- Студентам из оккупированных территории;

- Выпускникам школ, в которых учеба велась на армянском или азербайджанском языке;

- Детям погибших военных, которые погибли в ходе военных действий для сохранения территориальной целостности

- Детям ветеранов с ярко выраженными ограниченными возможностями;

- Сиротам;

- Детям из многодетной семьи [4 и больше ребенка];

- Студентам с ограниченными возможностями;

- Лицам с расстройством аутистического спектра;

- Выпускникам школ, которые находятся у линии оккупации;

- Социально незащищенным студентам [с рейтинговым баллом 70,000 и ниже]



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