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Кому из студентов полагается госфинансирование
07.09.2020 15:43
Некоторые студенты, поступившие в ВУЗы и профессиональные училища получат от государства грант на обучение, сообщает минобразования. Заявки на получение финансирования можно подать лишь онлайн, с 7 сентября по 28 сентября на портале socreg.mes.gov.ge.
Перечень необходимой документации и правила заполнения заявки размещены на сайте министерства mes.gov.ge.
Кому полагается финансирование?
- Выпускникам школ из сел со статусом высокогорного поселения;
- Студентам из оккупированных территории;
- Выпускникам школ, в которых учеба велась на армянском или азербайджанском языке;
- Детям погибших военных, которые погибли в ходе военных действий для сохранения территориальной целостности
- Детям ветеранов с ярко выраженными ограниченными возможностями;
- Сиротам;
- Детям из многодетной семьи [4 и больше ребенка];
- Студентам с ограниченными возможностями;
- Лицам с расстройством аутистического спектра;
- Выпускникам школ, которые находятся у линии оккупации;
- Социально незащищенным студентам [с рейтинговым баллом 70,000 и ниже]
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