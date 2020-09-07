

Премьер: Будет усилен контроль за проведением социальных мероприятий в закрытых помещениях

07.09.2020 16:32





Будет усилен контроль за проведением социальных мероприятий в закрытых помещениях, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил после заседания Межведомственного координационного совета.



По его словам, дополнительные требования будут и в связи с открытыми пространствами, однако, они будут относительно легкими.



«Необходимо усилить контроль за социальными и ритуальными мероприятиями, особенно в закрытых помещениях. Ясный пример нам показал регион Аджарии, где в последние месяцы проводились очень большие свадьбы. Было несколько случаев, когда подобные социальные мероприятия становились источником передачи, поэтому контроль за проведением социальных мероприятий в закрытых помещениях будет ужесточен. Чрезвычайно будет ужесточаться по стране. Это не относится к открытому пространству, в открытом пространстве будут дополнительные требования, однако, относительно легкие», — заявил Георгий Гахария.



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