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Премьер: Будет усилен контроль за проведением социальных мероприятий в закрытых помещениях
07.09.2020 16:32
Будет усилен контроль за проведением социальных мероприятий в закрытых помещениях, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил после заседания Межведомственного координационного совета.
По его словам, дополнительные требования будут и в связи с открытыми пространствами, однако, они будут относительно легкими.
«Необходимо усилить контроль за социальными и ритуальными мероприятиями, особенно в закрытых помещениях. Ясный пример нам показал регион Аджарии, где в последние месяцы проводились очень большие свадьбы. Было несколько случаев, когда подобные социальные мероприятия становились источником передачи, поэтому контроль за проведением социальных мероприятий в закрытых помещениях будет ужесточен. Чрезвычайно будет ужесточаться по стране. Это не относится к открытому пространству, в открытом пространстве будут дополнительные требования, однако, относительно легкие», — заявил Георгий Гахария.
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