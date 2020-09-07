

COVID-19: 4 новых решения правительства Грузии

07.09.2020 18:02





Премьер-министр Гиоргий Гахария рассказал о решениях, принятых на заседании Координационного совета по управлению эпидемиологической ситуацией.

Согласно решению правительства:



Срок карантина сокращен до 8 дней вместо 12 дней.

Все иностранцы, въезжающие в Грузию, должны будут предъявить 72-часовой тест ПЦР [тест на коронавирус COVID-19].

Учебный процесс в школах и вузах Батуми и Кобулети будет проходить дистанционно до 1 октября.

Ужесточаются правила проведения массовых мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях.

По словам премьер-министра, сложившаяся практика показала, что скорость передачи вируса после 8-го дня заражения коронавирусом крайне низкая, поэтому было принято решение сократить период карантина.



Также Гахария заявил, что до 1 октября учебный процесс в школах и вузах Батуми и Кобулети будет проходить дистанционно. Учеба в других регионах возобновится в классах и аудиториях с 14 сентября.



По мнению премьера, эпидемиологическая ситуация не угрожает политическому процессу, и выборы состоятся в назначенное время.



В то же время по всей стране ужесточаются правила проведения массовых мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях.



По информации главы правительства, по состоянию на 7 сентября, выявлено несколько случаев распространения инфекции во время проведения подобного мероприятия.



«Необходимо ужесточить контроль над общественными и ритуальными мероприятиями. Особенно в помещении. Ярким примером этого была Аджария, где в последние месяцы отмечались очень большие свадьбы. Было несколько случаев, когда подобные социальные мероприятия становились источником передачи [вируса]. Поэтому контроль за проведением общественных мероприятий в закрытом пространстве будет крайне жестким », — сказал Гахария.



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