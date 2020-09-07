

Избирателям на участках не будут проводить термоскрининг в день выборов - Жвания

07.09.2020 20:09





По заявлению председателя «Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания, в день голосования ношение маски будет обязательным как для избирателей, так и для наблюдателей и членов избирательной комиссии.



Вместе с тем, как заявила Тамар Жвания в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», термоскрининг избирателей, вероятно, в день голосования проводиться не будет.



«Пока еще не решено, что точно будет в день выборов. Ожидаем эпидемиологического положения. Меняются данности, однако, есть вопросы, которые являются частью международной практики. Мы, разумеется, не можем уйти от того, чтобы в день выборов все были в масках, в частности, избиратели, а также те наблюдатели и члены комиссий, которые в день голосования находятся на избирательных участках почти в 24-часовом режиме.



Безусловно, когда невозможно соблюдать физическую дистанцию, маска является альтернативным и обязательным условием, которое нужно соблюдать. Центральная избирательная комиссия приняла решение (уже принято одно постановление), которое регулирует в предвыборный период правила входа (выхода) в ЦИК, а также в здания, где находятся окружные избирательные комиссии и участковые комиссии. Таким образом, термоскрининг, как требование будет на всех входах в здания. Это порядок действует в эти дни, но не распространяясь на день голосования», - заявила Тамар Жвания.



По ее же словам, для избирателей с температурой отдельное пространство выделяться не будет.



«С отдельным пространством есть проблемы. Нам, к сожалению, инфраструктура не дает возможности для выделения отдельного пространства и это проблема. Есть страна, которая выделила избирателям с температурой отдельное пространство, однако, мы думаем, поскольку контакт будет кратковременным, избиратели будут защищены. Кроме того, причин повышения температуры мы не будем знать минимум день. Именно поэтому, термоскрининг будет работать при всех других процессах, кроме дня голосования», - заявила Жвания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







