

Посольство Грузии в Израиле распространяет заявление

07.09.2020 20:32





Посольство Грузии в Израиле распространяет обращение к гражданам Грузии. Посольство предупреждает граждан о введении в Израиле комендантского часа в связи с коронавирусом.



«С 7 сентября этого года в сорока городах Израиля с «красным статусом» комендантский час будет действовать с 19:00 до 05:00. В данный список вошли: Ашкелон, Ашдод, Бней-Брак, Модиин Илит, Элад, Бейт Шемеш, Тира, Бейтар Илити, Нетивот, Далиат эль-Кармель, Эйлат, Сдерот, Кохав Яир и Кириат Ярим.



Практически все виды предпринимательской деятельности будут ограничены. На этих территориях будут закрыты школы и детские сады. Запрещено собирать более 10 человек в закрытых помещениях и 20 человек на открытом воздухе. В случае необходимости передвижения дистанция от жилого дома составляет 500 метров», — говорится в информации.



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